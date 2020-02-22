Подводный охотник задохнулся под льдиной в Подмосковье

Москва, 22 февраля. 54-летний подводный охотник погиб в результате трагического инцидента неподалеку от подмосковной Дубны. Мужчина не смог выбраться из Волги из-за неожиданно появившейся льдины.

По имеющейся информации, несчастный слушай произошел 18 февраля. Мужчина вместе с двумя друзьями отправился на подводную охоту. При себе у них имелись подводные ружья, маски и трубки для дыхания, потому что погружение с аквалангом считается браконьерством. Поохотившись днем, они решили, что продолжат занятие ночью.

Один из друзей погибшего сказал, что такое решение было принято для того, чтобы полюбоваться ночными красотами подводного мира.

«Река была чистейшая. Решили повторить сплав. Неожиданно на акватории появилась льдина размером с футбольное поле. Мы смогли с товарищем сориентироваться и вылезли, а он ее даже и не увидел», — рассказал мужчина.

Товарищи стали бить тревогу и бросились на поиски мужчины, но нашли лишь его подводное ружье. Они предполагают, что он убил рыбу и стал подниматься на поверхность с глубины трех метров, но уперся в лед. В темноте охотник не смог определить направление к выходу.

На место происшествия прибыли спасатели. Однако поисковая операция до сих пор не дала результатов. Тело мужчины обнаружить не удалось. Отмечается, что у погибшего был почти двадцатилетний стаж в подводной охоте. У него остались две дочери.