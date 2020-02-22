Мать в течение нескольких лет морила голодом детей в Подмосковье

Москва, 22 февраля. 26-летняя мать несколько лет морила голодом своих детей в Подмосковье. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, жительница Химок с 2018 года жестоко обращалась с двумя дочерьми и лишала их пищи. Женщина запирала несовершеннолетних девочек в квартире, расположенной на улице Дружбы и уходила на длительное время. Отмечается, что нерадивая мать имеет судимость и является безработной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Правоохранители взяли с подозреваемой подписку о невыезде на время следствия.

Ранее ФАН сообщал, что жительницу Омска приговорили к 1,5 года лишения свободы за жестокое наказание для сына. Мать и отчима признали виновными в истязании ребенка, а также обвинили в неисполнении родительских обязанностей.