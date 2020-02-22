Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам 22 февраля

Москва, 22 февраля. Жителей Москвы предупредили о небольших осадках и высокой облачности в субботу 22 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние атмосферный фронт, который приближается с запада. В первой половине дня столбики термометров будут фиксировать температуру до плюс 6 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

«Местами в начале дня пройдут небольшие осадки. Температура воздуха плюс 4-6, по области плюс 2-7», — сообщил Леус.

Леус добавил, что скорость воздушных потоков может усилиться до 11 метров в секунду.

Ранее ФАН сообщал, что март в московском регионе будет теплым. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в этом году из-за теплой зимы ожидается ранний приход весны. Температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.