Фрагмент конструкции обрушился с небоскреба «Око» в «Москва-сити»

Москва, 22 февраля. С башни «Око», расположенной в комплексе «Москва-сити», упала часть конструкции. По предварительной информации экстренных служб столицы, с 28-го этажа здания выпало стекло.

«На земле пострадавших людей и техники нет», – цитирует РИА Новости собеседника в чрезвычайных службах Москвы.

Ранее в международном деловом центре 36-летний гражданин Белоруссии Виктор Крысин смог пробраться на 13-й этаж небоскреба «Империя» и взять в заложники консультанта по инвестициям. Преступник угрожал мужчине предметом, похожим на нож. Как позже стало известно, Крысин прибыл в офис, чтобы снять деньги со своего счета после того, как проиграл на бирже около 10 миллионов рублей. Брокеры отказались выдавать ему деньги, поэтому мужчина разозлился и решил применить силу.

Работникам силовых органов удалось разрешить ситуацию, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Газета.ru».