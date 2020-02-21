Дворник нашел в центре Москвы неопознанный предмет

Москва, 21 февраля. На улице Климашкина в Москве дворник обнаружил неопознанный предмет, схожий со взрывным устройством. В настоящее время на место вызваны саперы, место оцеплено полицией, сообщил Федеральному агентству новостей источник в оперативных службах.

По предварительной информации, предмет, похожий на гранату Ф-1, был найден в пакете на улице. Вместе с ним якобы находились патроны от автомата Калашникова. На данный момент экстренные службы работают по заявке об обнаружении неопознанного предмета.