В московском метро рассказали, кого из пассажиров проверяют из-за коронавируса

Москва, 21 февраля. Сотрудники московского метро проверяют пассажиров с признаками коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Тех, «кто мог недавно прибыть из КНР», просят предъявить документы и выясняют, проходили ли они карантин.

«Это помогает ответить на два важных вопроса: как давно человек прибыл из КНР, если посещал эту страну, и пройден ли двухнедельный карантин», — сказали РИА Новости в пресс-службе подземки.

В сообщении также отмечается, что в случае проблем с документами пассажиру предоставляют анкету, которую направляют в департамент здравоохранения, и вызывают медиков. Представитель метрополитена Москвы призвал с понимаем относиться к дополнительным мерам санитарной безопасности. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности миллионов пассажиров, ежедневно выбирающих метро для поездок».

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель с небольшим количеством мокроты — основные симптомы болезни. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.