Посетителей ТЦ «Мега» в Котельниках эвакуируют из-за угрозы взрыва

Москва, 21 февраля. Посетителей торгового центра «Мега» в Котельниках экстренно эвакуируют из здания. По неподтвержденной информации, на адрес торгового центра поступило анонимное сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Торговый центр расположен на Покровском проезде. Сотрудники не подтверждают информацию о наличии взрывчатки, но и не опровергают ее. Комментирую эвакуация, персонал ссылается на непонятные «технические причины». Вместе с посетителями здание покидают сотрудники центра.

Федеральное агентство новостей публикует видео эвакуации посетителей из торгового центра «Мега».

Отмечается, что торговый центр будет закрыт для посетителей примерно на 3 часа.

Ранее ФАН передавал, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в прибывшем в Москву поезде. В сообщении говорилось, что взрывное устройство находится в поезде, который следовал из Кишинева.