Суд и 16 роддомов «заминировали» в Москве, чтобы поддержать Водонаеву

Москва, 21 февраля. Неизвестные прислали в полицию письмо с сообщением о том, что заминировали 16 роддомов и суд в Москве в поддержку телеведущей Алены Водонаевой.

Анонимное сообщение поступило на электронный почтовый ящик полиции юго-запада Москвы. В письме указывалось на то, что «заминированы» 16 родительных домов и одно здание суда в столице. Примечательно, что в графе, которая обычно содержит тему письма, было написано «Респект Водонаевой». В конце списка «заминированных» учреждений была еще одна похожая подпись от неизвестных — «В поддержку Водонаевой».

Отмечается, что информация оказалось ложной и прибывшие по указанным адресам экстренные службы ничего не обнаружили. По имеющимся данным, подобные анонимные сообщения о «минировании», в которых неизвестные подписывались именами знаменитостей, политиков и государственных структур, приходили уже не раз.

Напомним, что экс-участница телепроекта «Дом-2» стала фигурантом крупного скандала после своего заявления о «быдле», рожающем за материнский капитал. Из-за заявления Водонаевой в СМИ и соцсетях разгорелся скандал, однако телеведущая утверждает, что ее слова интерпретировали неверно, и она писала далеко не о «половине россиян», как многие подумали.