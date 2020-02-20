Потолок обрушился в новом терминале «Шереметьево»

Москва, 20 февраля. В новом терминале аэропорта «Шереметьево» обрушилась часть потолка.

Как передает «Лайф», инцидент произошел, когда электрики тянули кабель под фальшпотолком, который был закреплен на саморезах. В этот момент часть потолка рухнула на электрика. По данным издания, рабочий получил ушибы и ссадины. Повреждения были незначительными, он отказался от госпитализации.

Терминал C аэропорта «Шереметьево» был открыт в конце января.

Инцидент телеканалу «360» прокомментировал пресс-секретарь «Шереметьево» Роман Генис.

«Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — подчеркнул он.

Фотографии обрушившегося потолка были опубликованы Telegram-каналом FrequentFlyers. По данным канала, инцидент произошел в бизнес-зале.

Отметим, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.