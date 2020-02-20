Министр ЖКХ проверил работу комплекса переработки отходов в Подмосковье

Москва, 20 февраля. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский проинспектировал работу комплекса переработки отходов «Юг» в Коломенском округе.

Министр рассказал местным жителям, которые тоже пришли осмотреть КПО, что система вентиляции работает круглосуточно. Здесь используют мощные биологические фильтры.

«В цехе компостирования мы говорим о биологической очистке тех газов, которые образуются по этой технологии», — пояснил Велиховский, его слова передает «360».

По словам чиновника, раньше пахли органические отходы. А сейчас в Московской области отказываются от полигонного захоронения отходов, поэтому работа КПО не представляет опасности для окружающей среды.

КПО «Юг» в Мячкове является одним из крупнейших в стране комплексов по переработке отходов. Здесь планируется сортировать до 650 тысяч тонн мусора ежегодно.

Ранее сообщалось, что руководитель Российского экологического оператора обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным новые проекты по обращению с отходами.