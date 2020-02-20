Власти Подмосковья сделали сортировку мусора выгодной

Москва, 20 февраля. Правительство Московской области ввело специальные льготы, что простимулировало местных жителей сортировать мусор. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, в 2019 году — в первый год практики раздельного сбора мусора — сортировать отходы стали 60% жителей области. Мотивируют граждан специальные послабления, которые сделали сортировку выгодной. Например, собственники частных домов стали меньше платить за вывоз мусора.

«Минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение», — отметил Велиховский.

По его словам, старт программы дал свыше миллиона тонн отходов, которые смогли сразу отправить на переработку, а не на захоронение.

«Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн. Это очень важно», — заключил министр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в промышленных зонах столицы могут появиться автоматизированные мусоросортировочные комплексы. Власти подготовили комплекс мероприятий, которые помогут воплотить идею в жизнь. Сейчас отходы из столицы частично вывозят в Царицыно, там комплекс перерабатывает примерно 250 тысяч тонн мусора и выделяет из него полезные материалы.