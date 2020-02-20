Вильфанд пообещал москвичам раннюю весну

Москва, 20 февраля. Март в московском регионе будет теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этом году из-за теплой зимы ожидается ранним приход весны. Температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.

По словам Вильфанда, в столичном регионе почва практически не замерзла. При этом не исключено понижение температуры воздуха.

Синоптик подчеркнул, что на характер погоды в европейской части России повлияли теплые воздушные массы с Атлантики. Именно они вытеснили холодный воздух из Сибири, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 20 февраля в столице столбики термометров поднялись до 4 градусов тепла.Аномально теплую погоду также зафиксировали в Москвской области.