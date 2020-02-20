Синоптики назвали январь в Москве самым мрачным за всю историю

Москва, 20 февраля. Январь в этом году в Москве выдался самым мрачным за всю историю наблюдений. Об этом в четверг заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году январь был одним из самых мрачных. Лишь 11 часов светило солнце за весь месяц», — отметил он.

В то же время Вильфанд призвал москвичей не падать духом. В российской столице ожидается довольно ясный март, в течение которого жители и гости Москвы могут добрать недостающие солнечные дни, передает РИАМО.

Ранее метеорологии заявляли, что февраль может «отыграться» за аномально теплые декабрь и январь. По их прогнозу, небольшое понижение температур может наблюдаться только на северо-востоке России. Отметим, что февраль действительно был холоднее предыдущих двух месяцев, однако все равно оказался довольно теплым.

В целом эта зима выдалась непривычно теплой как для европейской части России, так и для всей Европы. Необычную погода синоптики объясняют тем, что теплые воздушные массы, которые шли с Атлантики, вытесняли холодный воздух с территории Сибири. В третьей декаде декабря и январе наблюдались северные потоки из-за чего установился антициклон, однако на непродолжительное время.

В то же время в восточной части России, где наблюдается резко континентальный климат, зима выдалась морозной. Впрочем, теплые воздушные массы из Атлантики в этом году долетели не только до Европы и Ямала, но и до Красноярска, Якутии и Хабаровска.