Полиция задержала в Подмосковье похитителей запчастей Ту-154

Москва, 20 февраля. Полиция задержала в Егорьевске двух мужчин, которые подозреваются в краже запчастей самолетов, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники в течение месяца похищали приборы и блоки управления самолетов Як-42 и ТУ-154 с территории учебного комплекса. Грабителей задержали в момент очередной кражи.

В ходе обысков у них была изъята часть ранее похищенных деталей. Остальное преступники успели продать в Москве, сумма ущерба составила миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что житель Московской области украл запчасти с 18 машин каршеринга.