Таксист в Москве заставил китайца заплатить 6000 рублей за «риск» из-за коронавируса

Москва, 20 февраля. Водитель в Москве взял с гражданина Китая в пять раз больше денег за услуги извоза, сославшись на коронавирус.

Китаец притетел в Москву на выставку в «Крокус Экспо». В «Шереметьево» водитель такси с медицинской маской на лице уговорил гостя совершить поездку именно с ним, поскольку другие таксисты якобы не захотят везти китайца из-за опасности заразиться коронавирусом.

Иностранец согласился, но в конце поездки ему предъявили счет на 6253 рубля. При этом таксист проехал всего 20 километров. При заселении в отель мужчина поинтересовался у управляющего, почему такси стоило так дорого.

Сотрудник отеля выяснил, что китайца обманули, и позвонил в полицию. Если бы иностранцу попался добросовестный водитель, он бы заплатил за такси всего 1046 рублей.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Они разыскивают чересчур предприимчивого водителя, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Курской области был найден мертвым гражданин Китая, который ранее переболел ОРВИ. Медики подчеркнули, что он не являлся носителем коронавируса.