Шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика в Подмосковье

Москва, 20 февраля. Грузовик столкнулся с легковушкой на Минском шоссе, пострадали шесть человек, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла утром 20 февраля на 58-м километре Минского шоссе. Грузовик Volvo врезался в легковой автомобиль ВАЗ.

Пострадавших срочно госпитализировали, на месте происшествия находятся правоохранительные органы. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Жертвой аварии стал один человек.