Синоптики сообщили москвичам об аномально теплой погоде 20 февраля

Москва, 20 февраля. Аномально теплая погода ожидается в московском регионе в четверг, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха превышает климатическую норму на 9 градусов. Днем в Москве столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла, в Московской области — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду, пишет РИАМО. Синоптики предупреждают, что такая погода может быть неблагоприятной для людей с хроническими болезнями.

Метеорологи считают, что в этом году наступит раняя весна. Она ожидается уже в середине марта.