Два москвича наладили производство гробов для кошек

Москва, 19 февраля. Два москвича открыли предприятие «МосГорКошГроб» по изготовлению гробов для кошек. Пользователи заинтересовались новой услугой.

В ассортименте молодой компании пока только одна модель — «Кошклассика». Это ящик из березовой фанеры 50 или 60 см в длину. Биоразлагаемый, он покрыт экологически чистым лаком.

По словам столяра Камиля Айсина, такого спроса на свои товары они не ожидали.

«Делать гробы для других животных пока не планируем. Но если спрос будет — возьмемся», — рассказал Айсин, его слова приводит KP.Ru.

Некоторые пользователи очень недовольны, что москвичи решили заработать на горе владельцев домашних питомцев. Они считают, что это «циничный бизнес».

Как пишет «Вечерняя Москва», пользователям не понравилось, что на рекламных постах в гробах сидят живые кошки.

Но столяр объяснил, что главной их целью было помогать людям заботиться о питомцах. Он рассказал, что в детстве им с партнером приходилось хоронить кошек в коробочках или пакетах.

Тем более, что в столице где попало хоронить животных запрещено. По данным СМИ, на кладбище в Куркино можно захоронить урну с прахом животного. Но и сама кремация стоит больше тысячи рублей.

Владельцы нестандартного бизнеса позиционируют себя так: вот котики, вот гробики. А вся ответственность за жизнь и здоровье животного лежит на его хозяине.