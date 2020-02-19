Москвича избили и пригрозили убить из-за розовых волос

Москва, 19 февраля. Жителя Москвы Василия У. избили на Новом Арбате. По словам парня, нападавшим не понравился его розовый цвет волос.

Инцидент произошел 17 февраля в одном из городских фудкортов. Молодой человек обсуждал со своей подругой-блогером травлю в Интернете, пишет KP.Ru.

За соседним столом сидели парни восточной внешности. В какой-то момент один из них подбежал к Василию и обвинил его в том, что тот «косо на него посмотрел».

Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой москвича оскорбляли из-за прически. Пострадавший добавил, что агрессоры даже пригрозили пустить в ход пистолет, отмечает «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в Московской области пьяные подростки избили посетителя пиццерии.