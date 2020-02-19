Неизвестные под видом сотрудников ДПС ограбили семью в Новой Москве

Москва, 19 февраля. Неизвестные под видом силовиков ограбили пенсионера в Новой Москве, забрав четыре млн рублей, 2,5 тысячи долларов и 500 евро.

Инцидент произошел вечером 18 февраля, когда мужчина возвращался домой на Lexus. На дороге его остановил неизвестный в форме сотрудника ДПС, а потом ударил по спине, надел наручники и затолкал в багажник.

Пенсионера привезли домой, но оставили в машине. В доме грабители связали жену пострадавшего, его тещу и сына с дочерью. Им угрожали физической расправой, передает телеканал «360».

Налетчики украли крупную сумму денег, документы пенсионера и ювелирные украшения. Инцидент был записан на скрытую камеру в доме жителя Новой Москвы.

После того, как неизвестные собрали награбленное, они взяли Lexus и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, ведется расследование.

Ранее РИАМО сообщило, что полиция задержала в Москве исламистов, которые вербовали в запрещенную в России группировку «Таблиги Джамаат».