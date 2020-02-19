Шерстяные каннибалы-пьяницы проснулись в лесах Подмосковья

Москва, 19 февраля. В лесах Московской области после теплой зимы проснулись шерстяные каннибалы-пьяницы, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Так называют гусениц коконопряда травяного, которые потребляют очень много жидкости. Лишенные влаги в течение зимы, они атакуют себе подобных и высасывают жизненные соки.

Как отметили в ведомстве, коконопряд травяной употребляет в пищу осоку и ежу сборную. При этом они безвредны для деревьев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты посоветовали жителям Московской области не брать в руки гусениц данного типа. Волоски на их теле впиваются в кожу и вызывают зуд.

Ранее канадские ученые выяснили, что зайцы-беляки могут питаться падалью, в том числе своими сородичами. Подтверждение каннибализма было снято на видео.