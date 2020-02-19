Российский скульптор Анатолий Бичуков скончался в Москве

Москва, 19 февраля. Известный российский скульптор Анатолий Бичуков скончался в возрасте 85 лет, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в Академии художеств.

Член союза художников СССР скончался утром 19 февраля в своей мастерской в Москве. Информации о дате и времени прощания с Бичуковым пока нет.

Он начинал как лепщик фасадов, работал над украшением дома на Фрунзенской набережной в Москве. Затем рисовал иллюстрации к известным советским изданиям «Красная звезда» и «Литературная жизнь».

После окончания Московского художественного института имени Сурикова Бичуков принимал участие в воссоздании скульптурного убранства Храма Христа Спасителя.

Одна из известных его работ — памятник поэту Сергею Есенину на Тверском бульваре.