Полиция задержала в Подмосковье вымогателей, угрожавших мигранту

Москва, 19 февраля. Полиция задержала в подмосковном городе Ступино подозреваемых в вымогательстве, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, трое злоумышленников насильно посадили в автомобиль 26-летнего гражданина Узбекистана. Они привезли его на квартиру к одному из нападавших.

Мужчину незаконно удерживали в течение недели и требовали вернуть 220 тысяч рублей, которые он ранее одолжил у знакомого. Получив долговую расписку, преступники отпустили жертву.

Полиция установила личность подозреваемых, их задержали, двое из них были ранее судимы. Правоохранители возбудили уголовное дело о вымогательстве, им грозит до 15 лет тюрьмы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился популярный блогер Эрик Давидыч, заявив, что его терроризирует группа вымогателей, требуя 25 млн рублей.