Четырех взрослых и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Москве

Москва, 19 февраля. Пожарные потушили возгорание на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы утром 19 февраля. Загорелась квартира в доме по улице Верхние Поля.

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров, из горящей картиры спасли пять человек, в том числе одного ребенка. При инциденте никто не пострадал, к тушению пожара были привлечены 59 сотрудников МЧС, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Новаторов в Москве произошел пожар, который унес жизнь одного человека. Еще один постоялец пострадал.