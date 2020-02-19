Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

Москва, 19 февраля. Москвичей и гостей столицы ждет облачная погода с прояснениями в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ждать ясного неба в Москве в ближайшие дни не стоит, при этом солнечные лучи все же будут пробиваться через облака и обеспечивать нужную освещенность.

«Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас», — отметил Вильфанд.

Также метеоролог рассказал, что на текущей неделе температура воздуха в Москве и области составит от +4 до +6 градусов. Вильфанд отметил, что эти показатели на 10–11 градусов выше нормы.

Напомним, ранее в Москве зафиксировали два температурных рекорда подряд. Так, 18 февраля воздух в столице прогрелся до +6 градусов, что на 1,6 градуса выше показателей, зарегистрированных в городе в 1949 году, пишет РИАМО. А утро 19 февраля в Москве стало самым теплым за последние 140 лет. Как сообщает «Вечерняя Москва», в среду столбики термометров показали 4,3 градуса выше нуля.

Ранее Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России.