Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Москва, 18 февраля. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову доставили в городскую клиническую больницу Ворохобова в Москве. Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что 23-летняя спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии.

Ранее источник издания Sport24 сообщал, что спортсменку видели в медучреждении сидящей в шейном воротнике. По словам источника, фигуристка уже несколько дней находится в клинике, ей сделали операцию.

Аделина Сотникова в 2013 и 2014 годах дважды завоевывала серебро на чемпионате Европы. Она является чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Свои последние официальные соревнования она провела в 2016 году.