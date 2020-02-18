Советский академик и чернобылец Владимир Матюхин ушел из жизни на 89-м году

Москва, 18 февраля. Известный ученый, профессор, академик медицинских наук СССР Владимир Матюхин скончался в возрасте 88 лет в Подмосковье. Ученый ушел из жизни у себя дома.

О смерти советского физиолога сообщили его родственники 13 февраля, передает Kp.ru.

Владимир Александрович Матюхин родился в 1931 году. Он был известным физиологом, академиком национальной академии наук Белоруссии и академии медицинских наук России. Его перу принадлежат более 240 научных работ. Имел множество государственных наград, в том числе Орден Франциска Скорины.

В 1988 году основал институт радиационной медицины, который занимался изучением эколого-радиационных проблем человека после катастрофы на ЧАЭС.