Поезд с пассажирами застрял в тоннеле московского метро из-за обрыва тормозного шланга

Москва, 18 февраля. Поезд с пассажирами застрял в тоннеле московского метро между станциями «Кантемировская» и «Каширская» из-за обрыва тормозного шланга. По информации источника Федерального агентства новостей, специалисты уже приступили к устранению поломки.

Чрезвычайное происшествие случилось днем 18 февраля на Замоскворецкой линии столичной подземки. Отмечается, что движение состава было восстановлено в течение семи минут, но вскоре поезд повторно остановился, передает РИАМО.

По имеющейся информации, пассажиры не теряют бодрости духа и даже шутят.