Москвичи рассказали о своем отношении к аномально теплой зиме

Москва, 17 февраля. Больше половины жителей столицы остались довольны аномально теплой зимой в этом году. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса Superjob.

Специалисты заявили, что о своем отношении к аномально теплой зиме рассказали 1600 экономически активных москвичей, которые достигли совершеннолетия.

Так, 46% респондентов заявили, что их полностью устроила погода этой зимой, а 45% жителей столицы остались недовольны климатическими условиями.

Стоит отметить, что мужчинам зимняя погода нравилась больше, чем женщинам. Одобрительно отозвались об аномально теплой зиме 48% мужчин и 44% дам.

Кроме того, молодое поколение лояльнее отнеслось к теплой московской зиме, чем представители старшего возраста. 52% москвичей до 24 лет заявили, что им симпатизирует такая погода, а вот 43% тех, кому больше 45 лет выразили свое недовольство.

Ранее ФАН сообщал, что климатические изменения в Москве будут идти синхронно с европейскими и в одном направлении. С каждым годом температура воздуха будет становиться все выше, а снега — все меньше. Жителей столицы успокоили тем, что не стоит ожидать совсем бесснежных зим.

Кроме того, для России 2019 год стал одним из самых теплых за последние 150 лет. Средняя годовая температура составила 7,8 градусов тепла. Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причинами аномально теплой зимы являются воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. По его словам, они с огромной скоростью перемещались через европейскую территорию России.