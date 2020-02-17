У мужа Хакамады похитили телефон во время празднования дня рождения

Москва, 17 февраля. Мужа Ирины Хакамады Владимира Сиротинского ограбили во время празднования дня рождения в московском ночном клубе. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

По имеющимся данным, Сиротинский вместе с супругой отмечал его день рождения в клубе «Community» на Космодамианской набережной. Они находились в заведении всю ночь, а фотографии торжества публиковали в Instagram. Вернувшись под утро домой, пара обнаружила пропажу мобильного телефона. Сиротинский считает, что его похитили в ночном клубе, передает Kp.ru.

«Мужчина сообщил, что 15 февраля в период с 2 часов ночи до 6 утра неизвестный похитил его телефон iPhone 11. Ущерб от действий вора составил 80 тысяч рублей», — рассказали в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту кражи дорогостоящего телефона. Если информация подтвердится, следствию предстоит выяснить, кто стоит за похищением имущества.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве неизвестный человек похитил мобильный телефон iPhone 11 Pro Max у звезды телесериала «Интерны» Ильи Глинникова. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ограбления.