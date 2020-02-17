Мужчина принес «фонящие» купюры в кассу одного из банков Москвы

Москва, 17 февраля. Посетитель принес радиоактивные купюры в один из московских банков. Мужчина хотел передать «фонящие» банкноты в кассу. По информации источника Федерального агентства новостей, датчик действительно зафиксировал отклонение показаний, но радиационный фон не превышал допустимой нормы.

Отмечается, что из-за возникшей опасности отделение банка на улице Привольной остановило свою работу.

«В кассе сработал датчик радиационного контроля», — сказал источник.

На место направлена лаборатория для проведения замеров радиации.