Начальник полиции Москвы подал рапорт об отставке

Москва, 17 февраля. Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал рапорт об отставке. 56-летний генерал-майор оставляет службу в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил источник в столичном главке МВД.

По имеющимся данным, приемником Плахих на посту руководителя столичной полиции может стать генерал-майор Игорь Зиновьев. В свою очередь на прежнее место Зиновьева придет глава управления полиции по городскому округу Одинцово Алексей Школкин, передает «Газета.Ru».

Напомним, что Сергей Плахих начал службу в 1985 году в рядах советской милиции. С 2016 по 2017 год был руководителем УМВД по Калужской области.