Парковки сделали платными на 80 улицах Москвы

Москва, 17 февраля. Парковочные места сделали платными еще на 80 улицах в разных районах Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В ведомстве отметили, что такое решение было принято из-за нехватки парковочных мест возле ряда торговых центров, станций метро, привокзальных площадей и других объектов столицы.

Сообщается, что в феврале этого года платные места появились в районах Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Беговой, Люблино, Марьина Роща, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Южное и Северное Тушино, передает «Газета.Ru».

Было отмечено, что все изменения принимаются по запросам местных жителей и депутатов. Принятые решения согласованы с муниципальными органами власти.

В пресс-службе сообщили, что с 17 февраля будут повышены цены на парковку в пределах третьего транспортного кольца. При этом тарифы на некоторых улицах, наоборот, понизили.