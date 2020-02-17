Детей устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины отправили к бабушке

Москва, 17 февраля. Дети покончившего с собой мужчины из подмосковного села Селятино находятся с бабушкой. Органы опеки работают с родственниками, которые могли бы взять на себя заботу о детях. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ужасная трагедия произошла в одной из комнат общежития в селе Селятино в воскресенье. Отец пятерых детей застрелил жену из обреза ружья и покончил с собой в присутствии сына. Отмечается, что супруги были в разводе, но продолжали делить одну жилплощадь, передают РИА Новости.

По предварительным данным, причинами трагедии мог послужить конфликт на фоне бракоразводного процесса.

«Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой. Семья многодетная. На учете не состояла. Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку», — заявила Мишонова.

Отмечается, что в семье пятеро детей, четверо из них — несовершеннолетние.