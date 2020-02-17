МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Москва, 17 февраля. Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре. Скорость воздушных потоков будет достигать 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В период с 07.00 до 18.00 17 февраля местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами», — заявили синоптики.

Синоптики призвали горожан соблюдать осторожность. Не следует ходить под шаткими конструкциями и рекламными щитами на улице, а также стоять под деревьями.

Автолюбителям посоветовали убирать машины в гараж, если такового нет, то нужно припарковаться в наиболее безопасных зонах, передает «МИР24».