Автоледи не справилась с управлением на пустой дороге и перевернулась в Зеленограде

Москва, 16 февраля. Автоледи за рулем иномарки попала в аварию и перевернулась на пустой дороге в Зеленограде. Об этом сообщили очевидцы аварии в одной из групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью 16 февраля на Сосновой аллее. Момент аварии сняли на видео и опубликовали в Сети. Судя по кадрам, Volkswagen Touareg направлялся в сторону 7 микрорайона, но напротив остановки «Универмаг» что-то пошло не так. Автомобиль под управлением дамы заехал на газон, врезался в дорожный знак и перевернулся.

Женщине-водителю удалось избежать серьезных травм. Пытаясь объяснить причину случившегося, она заявила, что ее кто-то подрезал, но на момент аварии проезжая часть была абсолютно пустой.

Ранее ФАН сообщал, что автоледи за рулем Mercedes сбила двух человек на набережной Ново-Адмиралтейского канала в Петербурге. Оба пешехода двигались по тротуару, когда женщина за рулем иномарки наехала на них.