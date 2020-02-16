Двое рабочих сорвались с башенного крана в Москве, один погиб

Москва, 16 февраля. Двое рабочих упали с башенного крана в Москве, один из пострадавших погиб, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 16 февраля на улице Бочкова. Информация о происшествия поступила в экстренные службы около 11.00.

Один из сорвавшихся строителей скончался на месте, второго срочно госпитализировали. Правоохранители начали расследование, пишет «Вечерняя Москва».

Аналогичный инцидент произошел 29 января в центре Москвы. Тогда на рабочего упала стрела башенного крана. Чаще всего причиной падения крана является несоблюдение техники безопасности.