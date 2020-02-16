Синоптик «Фобоса» опроверг ранний приход весны в Москву

Москва, 16 февраля. Новая неделя будет теплой, особенно первые три дня, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С понедельника по среду в Москве температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. Это связано с теплым сектором атлантического циклона. Потепление приведет к таянию снега, в середине недели высота снежного покрова уменьшится до 2 см.

Однако во второй половине недели придет новое похолодание, синоптики ожидают обильные снегопады. Тишковец подчеркнул, что наступление весны в столичном регионе пока ждать рано.

Даже март будет еще зимним месяцем, прогнозируется возращение холодов, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что ранее синоптики рассказали об окончании зимы и наступлении ранней весны.