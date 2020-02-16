Обнаруженный на московском вокзале снаряд оказался болванкой от Т-34

Москва, 16 февраля. Таможенники обнаружили болванку от снаряда в посылке на почтамте при Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что в зоне таможенного контроля, специалистами был обнаружен предмет, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны. Из помещения почтамта были эвакуированы 35 человек. На месте происшествия работала кинологическая служба.

Детально изучив посылку, специалисты пришли к выводу, что это не снаряд, передает РИА Новости.

«Болванка от снаряда танка Т-34», — сказал представитель экстренных служб.

Ранее ФАН сообщал, что строители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны при прокладке электрокабеля. Опасная находка оказалась 125-мм артиллерийским снарядом.