Прохожие выловили из Москвы-реки тело неизвестной женщины

Москва, 16 февраля. Мертвую женщину без верхней одежды выловили из Москвы-реки в районе Котельнической набережной.

Инцидент произошел ранним утром 16 февраля. Тело женщины без признаков жизни заметили прохожие, они вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Полиция проводит проверку, личность погибшей пока не установлена, пишет РИАМО.

Аналогичный инцидент произошел в декабре 2019 года. Тело женщины находилось на плотине в Москве-реке в районе улицы Гурьянова.

Ранее сообщалось, что в Неве было найдено тело 22-летней петербурженки.