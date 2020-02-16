Движение трамваев в центре Москвы возобновилось после ремонта водовода

Москва, 16 февраля. Движение по трем трамвайным маршрутам пришлось приостановить из-за порыва водопроводной трубы в центре Москвы. Строительная компания повредила трубу диаметром 300 миллиметров во время проведения земляных работ. Об этом заявил руководитель «Мосводоканала» Александр Пономаренко.

Авария произошла по адресу Рогожский вал, 12. Для ликвидации последствий порыва прибыли оперативные службы столичного водоканала. Специалисты отключили поврежденный участок и устранили утечку. Отмечается, что отключение воды не коснулось потребителей, передает агентство городских новостей «Москва».