Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы и напал на прихожан

Москва, 16 февраля. Неизвестный мужчина ворвался с ножом в Храм Святителя Николая в центре Москвы и напал на прихожан.

Инцидент произошел 16 февраля прямо во время службы. Злоумышленник ранил двоих человек и начал угрожать ножом остальным.

Нападавшего задержали сами прихожане, они передали агрессора в руки полиции. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщил Telegram-канал «112».

Аналогичный инцидент произошел в конце декабря 2019 года в храме Сергия Радонежского в центре Москвы. У мужчины произошел конфликт с охраной, после чего он начал размахивать ножом и поранился сам.