Житель Подмосковья украл запчасти с 18 автомобилей каршеринга

Москва, 16 февраля. Полиция задержала 38-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в краже запчастей с машин каршеринга, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

К правоохранителям обратился представитель компании по аренде автомобилей. Он рассказал, что неизвестных украл запчасти с 18 автомобилей.

Подозреваемого задержали на улице Бехтерева, он снимал запчасти в автосервисе. Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие, пишет РИАМО. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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