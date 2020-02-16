Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшим снегом 16 февраля

Москва, 16 февраля. Облачная погода с небольшим снегом ожидается в столичном регионе в воскрсенье, пишут «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 2 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во второй половине дня ветер усилится до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в европейской части России ожидается ранняя весна. По прогнозам синоптиков, в Москве уже не будет морозов.