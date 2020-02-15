Арбенина выругалась матом на многотысячном концерте в Москве

Москва, 15 февраля. Известная российская певица Диана Арбенина нецензурно выражалась на концерте, который состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступили в День влюбленных. Ее песни пришли послушать 14 тысяч человек.

Зрители стали свидетелями скандала, который разгорелся на сцене. После одного из номеров механизм подъемной конструкции замкнул и застрял, мешая Арбениной выступать.

Артистка попросила заткнуть уши впечатлительную публику.

«Убрали быстро эту *** под сцену, ***, спилили ее. Что хотите, то и делайте! Это концерт не какой-то непонятной группы, это мой концерт!» — выругалась звезда, ее слова приводит «Стархит».

Когда подъемную конструкцию убрали со сцены, Арбенина продолжила выступление. Она постоянно перемещалась по залу и даже устроила «заплыв» в толпе фанатов.

За певицей следовали сотрудники безопасности, они не были готовы к тому, что Арбенина будет так близко к зрителям. Гостям праздничной программы понравились образы Арбениной, она выступала в черном, красном и белом платьях.

Ранее известный российский блогер Лена Миро заподозрила, что очень активная Арбенина «обязана» этим наркотическим препаратам. Блогер считает, что насыщенная творческая жизнь накладывает на человека свой отпечаток. Но лучше вести здоровый образ жизни и отказаться от стимуляторов.