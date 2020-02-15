Мошенник украл 500 тысяч рублей с карты звезды «Реальных пацанов»

Москва, 14 февраля. Актриса комедийного сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер лишилась крупной суммы. Об этом артистка сообщила в Instagram.

По словам звезды, ей позвонил мужчина и представился сотрудником Сбербанка. Он заявил, что с ее счета пытались сделать перевод. Неизвестный добавил, что подозрительный перевод заблокировали, но теперь нужно проверить телефон Бербер на вирусы.

Мошенник уговорил актрису установить антивирусную программу, после чего перехатил управление телефоном. По данным источника РИА Новости, у Бербер украли 500 тысяч рублей.

Актриса успела сделать несколько скриншотов с переводами и позвонила в Сбербанк, чтобы все ее банковские карты заблокировали.

Ранее сообщалось, что у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой приезжий похитил кольцо за 12 млн рублей. В сумке, которую украл злоумышленник, также были дорогой мобильный телефон, банковские карты и наручные часы «Ролекс».