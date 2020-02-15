Водитель иномарки погиб, врезавшись в столб на северо-западе Москвы

Москва, 15 февраля. Водитель SsangYong врезался в фонарный столб на Пятницком шоссе в Москве, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

ДТП произошло утром на Пятницком шоссе, 43. По неизвестной причине водитель совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате столкновения водитель погиб от полученных травм. Правоохранители устанавливают, в каком состоянии мужчина находился за рулем, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что житель Омска устроил ДТП с участием двух автомобилей, пострадали четыре человека.