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Водитель иномарки погиб, врезавшись в столб на северо-западе Москвы

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Водитель иномарки погиб, врезавшись в столб на северо-западе Москвы

Москва, 15 февраля. Водитель SsangYong врезался в фонарный столб на Пятницком шоссе в Москве, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

ДТП произошло утром на Пятницком шоссе, 43. По неизвестной причине водитель совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате столкновения водитель погиб от полученных травм. Правоохранители устанавливают, в каком состоянии мужчина находился за рулем, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что житель Омска устроил ДТП с участием двух автомобилей, пострадали четыре человека.

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