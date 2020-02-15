Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 15 февраля

Москва, 15 февраля. Облачная погода и плюсовая температура ожидается в Москве в субботу, пишут «Метеоновости».

На московский регион влияет промежуточный гребень антициклона. По прогнозам синоптиков, существенных осадков не прогнозируется.

Температура возуха составит 0-2 градуса тепла, в Московской области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер подует с запада со скоростью до 7 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают москвичей о перепадах атмосферного давления, пишет РИАМО.

В этом году на редкость мягкая теплая зима, среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов выше климатической нормы. Небольшие морозы уже прошли.