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Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасностиМосква, 15 февраля. Гидрометцентр продлил до вечера воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 21.00 16 февраля.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что до конца месяца в Москве установится теплая погода, поэтому можно говорить о начавшемся переходе в весеннее время.

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Источник: Гидрометцентр
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