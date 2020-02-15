Москвичам сообщили об окончании зимы

Москва, 15 февраля. До конца февраля в столице России установится теплая погода. Поэтому продолжения зимы в Москве можно не ждать, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По информации синоптиков, причиной постепенного потепления станут североатлантические колебания.

«Думаю, зима уже закончилась, и мы в какой-то степени переходим в весну. Морозов, я думаю, уже не будет», – передает слова Семенова «Вечерняя Москва».

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в предстоящие выходные в российской столице ожидается небольшой снег и гололедица. Согласно прогнозу, в субботу в городе будет облачно, температура воздуха поднимется до +2 градусов, сообщает «Газета.ru».